Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 2 августа

Сегодня, 2 августа, состоялись финал и матч за бронзовые медали в мужской Лиге наций — 2026 по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в воскресенье.

Волейбол. Лига наций — 2026, мужчины. Результаты матчей 2 августа:

Финал:

США — Польша — 2:3 (21:25, 25:23, 27:25, 23:25, 10:15).

Матч за третье место:

Япония — Словения — 1:3 (21:25, 28:26, 22:25, 22:25).

Решающий этап мужской лиги Наций проходил в Китае. За победу сражались восемь команд: Япония, Польша, Словения, Италия, США, Турция, Украина и Китай.

В 2025 году чемпионом лиги Наций среди мужчин также стала сборная Польша, которая в финале турнира одолела Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).