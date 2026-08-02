Сборная Польши — самая успешная мужская команда в истории Лиги наций
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Мужская сборная Польши по волейболу третий раз в истории победила в финале Лиги наций. Ранее команда выигрывала турнир в 2023 и 2025 годах, ей удалось защитить титул в 2026-м. Польские спортсмены стали самой успешной мужской командой в истории этих соревнований. Они опередили Францию и Россию, которые выигрывали Лигу наций по два раза.
Лига наций (м) . Финал
02 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
США
Окончен
2 : 3
Польша
США: Хейнс - 21, Андерсон - 20, МакГенри - 14, Чэмплин - 9, Аверилл - 8, Кристенсон - 3, Робинсон - 1, Хартке - 1, Бриггз, Джендрик II, Дефалко, Ма'а, Шоджи, Нидж
Польша: Семенюк - 17, Леон - 15, Форналь - 15, Лемански - 11, Якубишак - 11, Боладзь - 10, Попивчак, Коменда, Сливка, Шальпук, Гранечны, Сасак, Новак, Фирлей
В финале Лиги наций — 2026 Польша обыграла представителей США со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10).
Лига наций проводится с 2018 года, она заменила в календаре турниров Международную лигу среди мужчин. В прошлогоднем финале польская сборная одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). 26 июля состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция.
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