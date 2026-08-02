Сборная Польши — самая успешная мужская команда в истории Лиги наций

Мужская сборная Польши по волейболу третий раз в истории победила в финале Лиги наций. Ранее команда выигрывала турнир в 2023 и 2025 годах, ей удалось защитить титул в 2026-м. Польские спортсмены стали самой успешной мужской командой в истории этих соревнований. Они опередили Францию и Россию, которые выигрывали Лигу наций по два раза.

В финале Лиги наций — 2026 Польша обыграла представителей США со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10).

Лига наций проводится с 2018 года, она заменила в календаре турниров Международную лигу среди мужчин. В прошлогоднем финале польская сборная одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). 26 июля состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция.