28-летний польский доигровщик Томаш Форналь стал самым ценным игроком мужской Лиги наций — 2026. Сегодня, 2 августа, сборная Польши в финале турнира обыграла США со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10).

В финальном матче Форналь записал на свой счёт 15 очков, в том числе пять эйсов. Томаш впервые в карьере стал MVP международного турнира.

Лига наций проводится с 2018 года, она заменила в календаре турниров Международную лигу среди мужчин. В прошлогоднем финале польская сборная одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). 26 июля состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция.