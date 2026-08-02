Сборная Польши восемь лет подряд выигрывает медали на крупнейших международных турнирах

Сборная Польши уже восемь лет подряд выигрывает как минимум одну медаль на крупнейших международных турнирах. Серия началась после победы на чемпионате мира — 2018.

Сегодня, 2 августа, сборная Польши в финале Лиги наций обыграла США со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10).

Волейбол. Победы сборной Польши с 2018 года на крупных международных турнирах:

2018-й — золото чемпионата мира;

2019-й — бронза Лиги наций и чемпионата Европы;

2021-й — серебро Лиги наций и бронза чемпионата Европы;

2022-й — бронза Лиги наций и серебро чемпионата мира;

2023-й — золото Лиги наций и чемпионата Европы;

2024-й — бронза Лиги наций и серебро Олимпийских игр;

2025-й — золото Лиги наций и бронза чемпионата мира;

2026-й — золото Лиги наций.