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Польские волейболисты получили золотые медали и кубок Лиги наций — 2026

Польские волейболисты получили золотые медали и кубок Лиги наций — 2026
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Мужская сборная Польши по волейболу защитила титул чемпионов Лиги наций. В финале они обыграли представителей США со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10). На церемонии награждения польским волейболистам вручили золотые медали и кубок чемпионов турнира.

Лига наций (м) . Финал
02 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
США
Окончен
2 : 3
Польша
США: Хейнс - 21, Андерсон - 20, МакГенри - 14, Чэмплин - 9, Аверилл - 8, Кристенсон - 3, Робинсон - 1, Хартке - 1, Бриггз, Джендрик II, Дефалко, Ма'а, Шоджи, Нидж
Польша: Семенюк - 17, Леон - 15, Форналь - 15, Лемански - 11, Якубишак - 11, Боладзь - 10, Попивчак, Коменда, Сливка, Шальпук, Гранечны, Сасак, Новак, Фирлей

Польские волейболисты третий раз в истории победили в финале Лиги наций. Они стали самой успешной мужской командой в истории этих соревнований, опередив Францию и Россию, которые выигрывали этот турнир по два раза. Также польский доигровщик Томаш Форналь впервые в карьере стал MVP международного турнира.

Лига наций проводится с 2018 года, она заменила в календаре турниров Международную лигу среди мужчин. В прошлогоднем финале польская сборная одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). 26 июля состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция.

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