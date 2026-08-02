Польские волейболисты получили золотые медали и кубок Лиги наций — 2026

Мужская сборная Польши по волейболу защитила титул чемпионов Лиги наций. В финале они обыграли представителей США со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10). На церемонии награждения польским волейболистам вручили золотые медали и кубок чемпионов турнира.

Польские волейболисты третий раз в истории победили в финале Лиги наций. Они стали самой успешной мужской командой в истории этих соревнований, опередив Францию и Россию, которые выигрывали этот турнир по два раза. Также польский доигровщик Томаш Форналь впервые в карьере стал MVP международного турнира.

Лига наций проводится с 2018 года, она заменила в календаре турниров Международную лигу среди мужчин. В прошлогоднем финале польская сборная одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). 26 июля состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция.