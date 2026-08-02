Мужская сборная Польши возглавляет рейтинг FIVB после победы в Лиге наций, Россия — третья

Сегодня, 2 августа, завершилась мужская Лига наций — 2026. Победу одержали польские волейболисты, обыграв представителей США со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10). Сборная Польши занимает первое место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB) с результатом 407,56. На втором месте находятся итальянские спортсмены (355,84), а тройку лидеров замыкает сборная России (352,10).

Волейбол. Мужчины. Рейтинг FIVB на 2 августа:

Польша — 407,56. Италия — 355,84. Россия — 352, 10. Словения — 344,53. США — 344,41. Япония — 333,33. Бразилия — 312,13. Франция — 302,59. Болгария — 272,25. Турция — 268,49.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды России пропустят.