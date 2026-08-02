«В следующий раз финал стоит провести ближе к Польше». Семенюк — о победе в Лиге наций

Польский доигровщик Камиль Семенюк прокомментировал победу в Лиге наций — 2026. В финале Польша обыграла представителей США со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10)

«Это трудно описать… Очень много эмоций… Думаю, когда мы вернёмся в Польшу, мы почувствуем, что именно сделали. Сегодня была отличная игра, отличная победа! Каждый вложил что-то своё на площадке, так что мы должны гордиться нашей национальной командой. Было приятно находиться здесь, на площадке. Играть при этих болельщиках на трибунах было очень здорово, но, может быть, в следующий раз финал стоит провести чуть ближе к Польше», — приводит слова Семенюка VBTV.