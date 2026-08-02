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«В следующий раз финал стоит провести ближе к Польше». Семенюк — о победе в Лиге наций

«В следующий раз финал стоит провести ближе к Польше». Семенюк — о победе в Лиге наций
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Польский доигровщик Камиль Семенюк прокомментировал победу в Лиге наций — 2026. В финале Польша обыграла представителей США со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10)

Лига наций (м) . Финал
02 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
США
Окончен
2 : 3
Польша
США: Хейнс - 21, Андерсон - 20, МакГенри - 14, Чэмплин - 9, Аверилл - 8, Кристенсон - 3, Робинсон - 1, Хартке - 1, Бриггз, Джендрик II, Дефалко, Ма'а, Шоджи, Нидж
Польша: Семенюк - 17, Леон - 15, Форналь - 15, Лемански - 11, Якубишак - 11, Боладзь - 10, Попивчак, Коменда, Сливка, Шальпук, Гранечны, Сасак, Новак, Фирлей

«Это трудно описать… Очень много эмоций… Думаю, когда мы вернёмся в Польшу, мы почувствуем, что именно сделали. Сегодня была отличная игра, отличная победа! Каждый вложил что-то своё на площадке, так что мы должны гордиться нашей национальной командой. Было приятно находиться здесь, на площадке. Играть при этих болельщиках на трибунах было очень здорово, но, может быть, в следующий раз финал стоит провести чуть ближе к Польше», — приводит слова Семенюка VBTV.

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