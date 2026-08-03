Главный тренер сборной Польши Грбич оценил победу команды в финале Лиги наций
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Главный тренер мужской сборной Польши Никола Грбич прокомментировал победу своей команды в финале Лиги наций. Встреча со сборной США завершилась со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10).э
Лига наций (м) . Финал
02 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
США
Окончен
2 : 3
Польша
США: Хейнс - 21, Андерсон - 20, МакГенри - 14, Чэмплин - 9, Аверилл - 8, Кристенсон - 3, Робинсон - 1, Хартке - 1, Бриггз, Джендрик II, Дефалко, Ма'а, Шоджи, Нидж
Польша: Семенюк - 17, Леон - 15, Форналь - 15, Лемански - 11, Якубишак - 11, Боладзь - 10, Попивчак, Коменда, Сливка, Шальпук, Гранечны, Сасак, Новак, Фирлей
«Вау! Конечно, Лига наций — не самый важный турнир, который мы можем выиграть, но то, как это сделали, очень важно. Это четвёртая золотая медаль, которую завоевали вместе, мы лишь однажды дошли до тай-брейка.
Во-первых, победили. Во-вторых, отыгрались в матче, где соперник играл просто фантастически. Они многое изменили на площадке, чего раньше не делали вместе. У них также есть мастерство в сложные моменты. Это был действительно тяжёлый матч для нас, очень рад, что мы победили», — приводит слова Грбича Sportowe Fakty.
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