Главный тренер сборной Польши Грбич оценил победу команды в финале Лиги наций

Главный тренер мужской сборной Польши Никола Грбич прокомментировал победу своей команды в финале Лиги наций. Встреча со сборной США завершилась со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10).э

«Вау! Конечно, Лига наций — не самый важный турнир, который мы можем выиграть, но то, как это сделали, очень важно. Это четвёртая золотая медаль, которую завоевали вместе, мы лишь однажды дошли до тай-брейка.

Во-первых, победили. Во-вторых, отыгрались в матче, где соперник играл просто фантастически. Они многое изменили на площадке, чего раньше не делали вместе. У них также есть мастерство в сложные моменты. Это был действительно тяжёлый матч для нас, очень рад, что мы победили», — приводит слова Грбича Sportowe Fakty.