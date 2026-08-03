Пляжник Андерс Мол переходит в классический волейбол и уже подписал контракт с «Вероной»

29-летний норвежский олимпийский чемпион 2020 года по пляжному волейболу Андерс Мол возвращается в классический волейбол. Спортсмен подписал контракт с итальянским клубом «Верона», где будет играть на позиции диагонального.

Последним клубом Мола в классическом волейболе был норвежский «Фёрде», за который спортсмен играл в сезоне-2019/2020. Ранее он по одному сезону провёл в бельгийском «Нолико Маасейк» (сезон-2016/2017) и норвежском «Топ Воллей» (сезон-2015/2016). Во всех командах Андерс выступал на позиции доигровщика.

Мол является олимпийским чемпионом Токио-2020 и бронзовым призёром Парижа-2024 в пляжном волейболе в паре с Кристианом Сёрумом.