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Сборные России примут участие в розыгрыше волейбольной Лиги наций — 2027

Сборные России примут участие в розыгрыше волейбольной Лиги наций — 2027
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Международная федерация волейбола (FIVB) объявила, что допустит мужскую и женскую сборные России к участию в Лиге наций – 2027.

«FIVB продолжила консультации с заинтересованными сторонами, чтобы разработать чёткую стратегию возвращения российских спортсменов и технических специалистов из России на международные соревнования. По итогам этих консультаций Международная федерация волейбола может подтвердить, что мужская и женская сборные России примут участие в Международной Лиге наций по волейболу 2027 года как команды с самым высоким рейтингом, которые ещё не прошли отбор на соревнования.

Только в 2027 году количество команд в каждой гендерной категории увеличится с 18 до 19. Это позволит принять участие в соревнованиях женской сборной Словении и мужской сборной Финляндии, которые должны были пройти квалификацию по результатам выступлений в прошлых сезонах.

Сейчас Международная федерация волейбола пересматривает формат соревнований, необходимый для реализации этого расширения. Как уже сообщалось ранее, в соответствии с рекомендацией МОК будет разработан и реализован специальный комплексный план антидопингового тестирования через Международное агентство допинг-тестирования (ITA). Более подробная информация будет предоставлена в установленном порядке», — говорится в официальном заявлении организации.

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