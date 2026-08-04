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Мужская сборная России по волейболу отказалась от ЧМ-2027 из соображений безопасности

Мужская сборная России по волейболу отказалась от ЧМ-2027 из соображений безопасности
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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что мужская сборная России добровольно не выступит на чемпионате мира 2027 года, который пройдёт в Польше с 10 по 26 сентября.

«Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики», — приводит слова Шевченко сайт ВФВ.

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила данную позицию ВФВ и приняла её.

Отметим, что мужская сборная России ни разу в своей истории не выигрывала ЧМ. Лучшим достижением команды является серебро ЧМ-2002.

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