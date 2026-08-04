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Дегтярёв отреагировал на допуск российских волейболистов до участия в Лиге наций — 2027

Дегтярёв отреагировал на допуск российских волейболистов до участия в Лиге наций — 2027
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв прокомментировал новость о допуске российских волейболистов до участия в мужской и женской Лиге наций — 2027.

«Сборные России по волейболу выступят в Лиге наций 2027 года. Международная федерация волейбола восстановила наши команды в турнире, расширив число участников с 18 до 19 сборных.

Приветствуем это решение FIVB, и также напомню, что Федерация стала одной из первых международных спортивных федераций, которая имплементировала июльское решение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под государственным флагом и с гимном.

Восстановление прав российских спортсменов продолжается. Этот подход уже стал нормой для большинства международных спортивных федераций, а базовым критерием участия вновь становится спортивный принцип», – написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.

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