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Во Всероссийской федерации волейбола отреагировали на допуск сборных к Лиге наций — 2027

Во Всероссийской федерации волейбола отреагировали на допуск сборных к Лиге наций — 2027
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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко отреагировал на решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить сборные России к розыгрышу Лиги наций — 2027.

«Благодарим коллег из Международной федерации волейбола за оперативную реакцию на рекомендации МОК. Спустя почти четыре года наши мужская и женская сборные полностью восстановлены в правах и возвращаются на мировую арену. Важно, что FIVB заморозила наш рейтинг, который обеспечил нашим командам участие в следующем розыгрыше Лиги наций», — приводит слова Шевченко сайт ВФВ.

Мужская сборная России дважды выигрывала Лигу наций (в 2018 и 2019 годах). Женская команда в своём активе таких достижений не имеет.

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