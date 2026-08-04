Во Всероссийской федерации волейбола отреагировали на допуск сборных к Лиге наций — 2027

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко отреагировал на решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить сборные России к розыгрышу Лиги наций — 2027.

«Благодарим коллег из Международной федерации волейбола за оперативную реакцию на рекомендации МОК. Спустя почти четыре года наши мужская и женская сборные полностью восстановлены в правах и возвращаются на мировую арену. Важно, что FIVB заморозила наш рейтинг, который обеспечил нашим командам участие в следующем розыгрыше Лиги наций», — приводит слова Шевченко сайт ВФВ.

Мужская сборная России дважды выигрывала Лигу наций (в 2018 и 2019 годах). Женская команда в своём активе таких достижений не имеет.