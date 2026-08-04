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Международная федерация волейбола рассматривает участие россиянок в ЧМ-2027

Международная федерация волейбола рассматривает участие россиянок в ЧМ-2027
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Международная федерация волейбола (FIVB) рассматривает возможность допуска российских волейболисток до участия в чемпионате мира — 2027, который пройдёт в США и Канаде.

«FIVB также продолжает изучать, в консультации с местным организационным комитетом, Федерацией волейбола Канады, Федерацией волейбола США и другими заинтересованными сторонами, возможность участия женской сборной России по волейболу в чемпионате мира по волейболу среди женщин 2027 года», — говорится в пресс-релизе организации.

Сегодня, 4 августа, FIVB объявила об участии российских волейболистов в Лиге наций — 2027. При этом россияне пропустят чемпионат мира из-за соображений безопасности.

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