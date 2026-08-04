Отказ сборной России от участия в ЧМ-2027 в Польше: причина, почему отказалась

Сегодня, 4 августа, Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске мужской и женской российских сборных к Лиге наций – 2027. В пресс-релизе организации также было сказано, что волейболисты пропустят чемпионат мира среди мужчин в 2027 году, который пройдёт в Польше. По словам президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко, россияне не выступят на мировом первенстве из соображений безопасности.

«Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики», – приводит слова Шевченко пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.