Генсекретарь ВФВ: отказ от ЧМ в Польше — данность, а в Лиге наций проблем не будет

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко отреагировал на решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить сборные России к розыгрышу Лиги наций — 2027.

«Возможность участвовать в Лиге наций — радостная новость для всех нас. FIVB после политического решения допустила наши сборные к соревнованиям. Очень важное, взвешенное решение федерации.

Отказ от участия в чемпионате мира в Польше — это данность. На сегодняшний день ситуация такая. Но Польша заявила, что участие сборной России в турнире на её территории невозможно. А Лига наций — другое соревнование, там проблем не будет», — сказал Ярёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.