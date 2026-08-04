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«Корабелка» не примет участия в международном турнире во Вьетнаме

«Корабелка» не примет участия в международном турнире во Вьетнаме
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Женский волейбольный клуб «Корабелка» не примет участия в международном турнире VTV Cup во Вьетнаме из-за смещения сроков соревнований. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Азиатская конфедерация волейбола приняла решение перенести турнир на май из-за плотного календаря турниров, поэтому в 2026 году VTV Cup не состоится.

Напомним, «Корабелка» является победителем VTV Cup двух последних лет. В августе клуб планировал вновь принять участие в турнире.

«Корабелка» продолжает подготовку к официальным российским турнирам. Обещаем вам в ближайшее время кое-что интересное!» — сообщает пресс-служба клуба.

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