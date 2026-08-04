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В Федерации волейбола Украины отреагировали на допуск российских сборных к Лиге наций

В Федерации волейбола Украины отреагировали на допуск российских сборных к Лиге наций
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Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник отреагировал на решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить сборные России к розыгрышу Лиги наций — 2027.

«Честно говоря, я думал, что они немного успокоятся в FIVB и будут ждать, чем всё закончится, и не допустят их в следующем году. Но они никого не спрашивают, нас — тем более никто спрашивать не будет. Голосования не было, ни на одном конгрессе. Решает их совет.

Я не знаю, будем ли мы с ними играть, если попадём. Я думаю, что нас будут разводить [с россиянами], — это понятно. Но это некрасиво и недопустимо», — приводит слова Мельника «Суспільне Спорт».

Мужская сборная России дважды выигрывала Лигу наций (в 2018 и 2019 годах). Женская команда в своём активе таких достижений не имеет.

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