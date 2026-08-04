15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Либеро сборной России Подкопаева: возвращение прояснило мою цель

Либеро сборной России Подкопаева: возвращение прояснило мою цель
Комментарии

Либеро женской сборной России по волейболу Анна Подкопаева рассказала о новой цели после возвращения национальной команды на международную арену и оценила атмосферу в сборной.

«Возвращение прояснило мою цель. После открывшейся для нас дороги на Олимпиаду мне легче стало себя замотивировать отыграть не только следующий, но и ещё один сезон. Конечно, хочется попасть на третью Олимпиаду. О причинах говорить излишне – каждый спортсмен меня понимает.

У нас очень позитивная демократичная атмосфера в команде, я по этой атмосфере соскучилась. Все подсказывают всем, без оглядки на возраст, количество сыгранных турниров, достижения. Тренеры тоже: если нужно, то всегда вносят коррективы в действия и молодых игроков, и опытных», — приводит слова Подкопаевой «Мяч над сеткой».

Напомним, 4 августа стало известно, что женская и мужская сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций – 2027. А 5 и 7 августа 2026 года женская национальная команда проведёт товарищеские матчи со сборной Сербии.

Материалы по теме
Официально
Сборные России примут участие в розыгрыше волейбольной Лиги наций — 2027
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android