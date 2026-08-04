«Легче не будет». Подкопаева — о предстоящем сезоне в краснодарском «Динамо»

36-летняя либеро женской сборной России по волейболу Анна Подкопаева, которая пополнила состав краснодарского «Динамо», рассказала, чего ожидает от предстоящего клубного сезона.

«Думаю, легче не будет. На меня как одного из самых опытных игроков надеются, что помогу команде. Мой новый клубный этап очень интересен — помочь стать сильнее краснодарскому «Динамо». Там от меня потребуется даже больше, чем в других командах.

Надо будет где-то больше брать на себя инициативу, подсказывать девчонкам по игре в защите и на приёме. Потому что там пока не так много опытных игроков. Моя роль как либеро возрастает. Это по-спортивному заводит!» — приводит слова Подкопаевой «Мяч над сеткой».