15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Гамова оценила перспективы женской сборной России по волейболу на ЧМ и в Лиге наций — 2027

Гамова оценила перспективы женской сборной России по волейболу на ЧМ и в Лиге наций — 2027
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпиад, двукратная чемпионка мира и Европы в составе сборной России Екатерина Гамова отреагировала на решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить женскую сборную России к розыгрышу Лиги наций — 2027.

«Мнение самое положительное, другой реакции быть не может. Команда готова, девочки хотят играть — это однозначно. Насколько удачным может быть наше возвращение — это сложный вопрос. Вот сейчас предстоят два матча со сборной Сербии, можно будет посмотреть и понять, насколько девочки готовы. Подготовка к чемпионату мира и Лиге наций — это другое дело. Радует, что многие девочки выступают в иностранных клубах, у них есть практика международных матчей. У нас команда с большой историей побед. Волейбол — один из ведущих видов спорта в стране. Это то, чего не хватало нашим болельщикам», — приводит слова Гамовой ТАСС.

Материалы по теме
Официально
Сборные России примут участие в розыгрыше волейбольной Лиги наций — 2027
Международная федерация волейбола рассматривает участие россиянок в ЧМ-2027
Материалы по теме
Сборная России по волейболу — команда мечты! Какой состав поедет на международные турниры?
Сборная России по волейболу — команда мечты! Какой состав поедет на международные турниры?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android