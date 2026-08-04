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«Мы в топ-3 команд мира, вообще должны быть первыми». Волков — о мужской сборной России

«Мы в топ-3 команд мира, вообще должны быть первыми». Волков — о мужской сборной России
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Олимпийский чемпион 2012 года российский волейболист Александр Волков отреагировал на решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить мужскую сборную России к розыгрышу Лиги наций — 2027, а также решение Всероссийской федерации волейбола пропустить мужской ЧМ-2027 в Польше в целях безопасности.

«Думаю, это [отказ от ЧМ] чтобы не было вопросов. Могут возникнуть проблемы с визами, с приездом в страну. А то, что мы возвращаемся, — очень круто. На сто процентов мы в топ-3 команд мира. По всем параметрам вообще должны быть первыми. У нас очень сильные ребята», — приводит слова Волкова ТАСС.

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