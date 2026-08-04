Соперники женской сборной России по волейболу в Лиге наций — 2027: список участников
Во вторник, 4 августа, Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске мужской и женской сборных России до участия в Лиге наций – 2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком команд, которые примут участие в женской Лиге наций в 2027 году и станут потенциальными соперниками российской сборной. Всего на турнире планируется выступление 19 женских команд.
Волейбол. Лига наций – 2027, женщины. Список участниц турнира в 2027 году:
- Турция;
- Бразилия;
- Италия;
- Китай;
- США;
- Канада;
- Япония;
- Нидерланды;
- Польша;
- Чехия;
- Сербия;
- Германия;
- Бельгия;
- Таиланд;
- Доминиканская Республика;
- Украина;
- Франция;
- Словения;
- Россия.
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