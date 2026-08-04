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Соперники женской сборной России по волейболу в Лиге наций 2027: полный список участников турнира

Соперники женской сборной России по волейболу в Лиге наций — 2027: список участников
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Во вторник, 4 августа, Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске мужской и женской сборных России до участия в Лиге наций – 2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком команд, которые примут участие в женской Лиге наций в 2027 году и станут потенциальными соперниками российской сборной. Всего на турнире планируется выступление 19 женских команд.

Волейбол. Лига наций – 2027, женщины. Список участниц турнира в 2027 году:

  • Турция;
  • Бразилия;
  • Италия;
  • Китай;
  • США;
  • Канада;
  • Япония;
  • Нидерланды;
  • Польша;
  • Чехия;
  • Сербия;
  • Германия;
  • Бельгия;
  • Таиланд;
  • Доминиканская Республика;
  • Украина;
  • Франция;
  • Словения;
  • Россия.
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