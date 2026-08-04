Соперники мужской сборной России по волейболу в Лиге наций 2027: полный список участников

Мужская сборная России по волейболу примет участие в розыгрыше Лиги наций – 2027, об этом сегодня, 4 августа, объявила Международная федерация волейбола. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком потенциальных соперников россиян на турнире.
- Польша.
- США.
- Словения.
- Япония.
- Италия.
- Турция.
- Украина.
- Китай.
- Болгария.
- Бразилия.
- Франция.
- Сербия.
- Германия.
- Бельгия.
- Иран.
- Аргентина.
- Куба.
- Финляндия*.
*Только в 2027 году количество команд в каждой гендерной категории Лиги наций увеличится с 18 до 19.
Действующими чемпионами Лиги наций у мужчин являются волейболисты из Польши. Мужская сборная России дважды выигрывала Лигу наций (в 2018 и 2019 годах).
Лига наций проводится с 2018 года, она заменила в календаре турниров Международную лигу среди мужчин.