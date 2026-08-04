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Соперники мужской сборной России по волейболу в Лиге наций 2027: полный список участников турнира

Соперники мужской сборной России по волейболу в Лиге наций 2027: полный список участников
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Мужская сборная России по волейболу примет участие в розыгрыше Лиги наций – 2027, об этом сегодня, 4 августа, объявила Международная федерация волейбола. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком потенциальных соперников россиян на турнире.

  1. Польша.
  2. США.
  3. Словения.
  4. Япония.
  5. Италия.
  6. Турция.
  7. Украина.
  8. Китай.
  9. Болгария.
  10. Бразилия.
  11. Франция.
  12. Сербия.
  13. Германия.
  14. Бельгия.
  15. Иран.
  16. Аргентина.
  17. Куба.
  18. Финляндия*.

*Только в 2027 году количество команд в каждой гендерной категории Лиги наций увеличится с 18 до 19.

Действующими чемпионами Лиги наций у мужчин являются волейболисты из Польши. Мужская сборная России дважды выигрывала Лигу наций (в 2018 и 2019 годах).

Лига наций проводится с 2018 года, она заменила в календаре турниров Международную лигу среди мужчин.

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