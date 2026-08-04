Волейболистка Людмила Смирнова ушла из жизни в возрасте 102 лет

Бывшая волейболистка ЦСКА Людмила Смирнова скончалась на 103-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Всероссийская федерация волейбола с прискорбием сообщает о том, что 2 августа на 103-м году жизни скончалась ровесница отечественного волейбола, экс-игрок московского ЦСКА Людмила Ивановна Смирнова.

Людмила Ивановна беззаветно любила волейбол, в который играла до 80 лет! Признавалась, что играла бы и дальше, но стало подводить зрение.

Мы запомним её светлым, добрым и отзывчивым человеком. Её воля к победе и любовь к волейболу останутся в нашей памяти», – говорится в заявлении пресс-службы организации.