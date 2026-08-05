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Сербия — Россия: во сколько начало товарищеского матча по волейболу, где смотреть

Сербия — Россия: во сколько начало товарищеского матча по волейболу, где смотреть
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Сегодня, 5 августа, в сербском городе Уб пройдёт товарищеский матч между женскими сборными Сербии и России по волейболу. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026
05 августа 2026, среда. 20:00 МСК
Сербия
Не начался
Россия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Официальная телетрансляция этого матча не запланирована. Показана будет только ответная встреча сборных, которая пройдёт 7 августа. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Во вторник, 4 августа, Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске мужской и женской сборных России по волейболу до участия в Лиге наций в 2027 году. Об участии россиянок в чемпионате мира — 2027 официально объявлено не было.

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