15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистка Федоровцева высказалась о допуске России к международным турнирам

Волейболистка Федоровцева высказалась о допуске России к международным турнирам
Комментарии

Волейболистка сборной России Арина Федоровцева прокомментировала новость о возвращении отечественных команд на международную арену.

«Я очень рада, что после официального решения о возвращении России к международным соревнованиям начинают появляться конкретные форматы участия нашей сборной. Это очень важная и долгожданная новость для всех российских волейболистов, тренеров и болельщиков. Уже в следующем сезоне наша сборная сможет принять участие в крупнейших международных турнирах. Это даст команде возможность вновь бороться с сильнейшими соперниками мира и начать путь к Олимпийским играм 2028 года.

Уверена, что все игроки будут максимально мотивированы и сделают всё возможное, чтобы достойно представить Россию на международной арене. От всей души желаю нашей сборной успешного сезона, ярких побед и возвращения на те позиции, которых российский волейбол всегда заслуживал», – приводит слова Федоровцевой ТАСС.

Напомним, 4 августа стало известно, что женская и мужская сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций — 2027.

Материалы по теме
Сборная России по волейболу возвращается в Лигу наций! Но за это пришлось дорого заплатить
Сборная России по волейболу возвращается в Лигу наций! Но за это пришлось дорого заплатить
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android