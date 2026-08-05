Волейболистка Федоровцева высказалась о допуске России к международным турнирам

Волейболистка сборной России Арина Федоровцева прокомментировала новость о возвращении отечественных команд на международную арену.

«Я очень рада, что после официального решения о возвращении России к международным соревнованиям начинают появляться конкретные форматы участия нашей сборной. Это очень важная и долгожданная новость для всех российских волейболистов, тренеров и болельщиков. Уже в следующем сезоне наша сборная сможет принять участие в крупнейших международных турнирах. Это даст команде возможность вновь бороться с сильнейшими соперниками мира и начать путь к Олимпийским играм 2028 года.

Уверена, что все игроки будут максимально мотивированы и сделают всё возможное, чтобы достойно представить Россию на международной арене. От всей души желаю нашей сборной успешного сезона, ярких побед и возвращения на те позиции, которых российский волейбол всегда заслуживал», – приводит слова Федоровцевой ТАСС.

Напомним, 4 августа стало известно, что женская и мужская сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций — 2027.