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Татьяна Кошелева назначена спортивным директором волейбольного клуба «Мегабокс» из Италии

Татьяна Кошелева назначена спортивным директором волейбольного клуба «Мегабокс» из Италии
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Бывшая волейболистка сборной России Татьяна Кошелева стала спортивным директором итальянского клуба «Мегабокс Валлефолья». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Друзья, можете меня поздравить. Сегодня для меня начинается новый путь — в роли спортивного директора клуба Megabox. Спасибо клубу за доверие и возможность, которую я с огромной благодарностью принимаю. Для меня это гораздо больше, чем новая должность. Это возможность оставаться частью большого волейбола, каждый день делать то, что люблю всем сердцем, и продолжать расти уже в новой роли. Впереди много работы, ответственности и новых вызовов. И, честно говоря, именно это меня вдохновляет» – написала Кошелева в своём телеграм-канале.

Татьяне Кошелевой 37 лет. Ранее спортсменка выступала за этот клуб в качестве игрока, а после завершения карьеры занималась развитием молодёжного сектора.

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