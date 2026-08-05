Кошелева рассказала о своих обязанностях на посту спортивного директора итальянского клуба

Бывшая волейболистка сборной России, а ныне спортивный директор итальянского клуба «Мегабокс Валлефолья» Татьяна Кошелева рассказала, что будет входить в её обязанности на новом посту.

«Моя работа будет намного шире рамок первой команды. Я отвечаю за спортивную составляющую клуба: взаимодействие между руководством, тренерским штабом, игроками, агентами, организацию процессов, стратегическое планирование и развитие проекта в целом.

Кроме этого, для меня очень важно выстроить тесную связь между первой командой и молодёжным сектором. Я убеждена, что сильный клуб начинается с собственной системы подготовки игроков. Очень хочется, чтобы молодые спортсменки понимали: у них есть реальная возможность пройти путь до первой команды именно в «Мегабокс Валлефолья», — приводит слова Кошелевой «Матч ТВ».