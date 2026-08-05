Бывшая волейболистка сборной России, а ныне спортивный директор итальянского клуба «Мегабокс Валлефолья» Татьяна Кошелева рассказала, поступали ли ей предложения о работе в России.

«Конкретных предложений не было. Сегодня моя жизнь связана с Италией. Здесь моя семья, моя работа и новый профессиональный этап. При этом связь с Россией для меня всегда остаётся очень важной. Каждый раз, когда приезжаю домой, стараюсь сделать что‑то полезное для российского волейбола. Во время последней поездки в Тулу мне удалось встретиться с молодёжной командой «Тулицы», а также посетить тренировку команды по волейболу сидя. Для меня такие встречи — это всегда обмен опытом, эмоциями и тем, что невозможно измерить словами.

Я скучаю по России, по своим родным и друзьям. Но сегодня я чувствую огромное доверие со стороны «Мегабокс Валлефолья» и искренне благодарна клубу за этот шанс. Именно поэтому решение принять новую должность было для меня абсолютно естественным, — приводит слова Кошелевой «Матч ТВ».