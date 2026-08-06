Женская сборная России по волейболу сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

Вчера, 5 августа, в сербском городе Уб прошёл товарищеский матч между женскими сборными Сербии и России по волейболу. Матч завершился вничью со счётом 2:2 (28:30, 25:19, 21:25, 25:18).

В матче приняли участие все игроки обеих команд, заявленные на встречу. Самыми результативными игроками стали Татьяна Толок у сборной России и Александра Узелац у сборной Сербии – 14 и 13 очков соответственно.

Во вторник, 4 августа, Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске мужской и женской сборных России по волейболу до участия в Лиге наций в 2027 году. Об участии россиянок в чемпионате мира — 2027 официально объявлено не было.