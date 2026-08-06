Женская сборная России по волейболу сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
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Вчера, 5 августа, в сербском городе Уб прошёл товарищеский матч между женскими сборными Сербии и России по волейболу. Матч завершился вничью со счётом 2:2 (28:30, 25:19, 21:25, 25:18).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026
05 августа 2026, среда. 20:00 МСК
Сербия (ж)
Нет данных
Россия (ж)
Сербия (ж): Иванович, Осмаич, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Нађа Антоновић, Гочанин, Тица
Россия (ж): Лазарева, Бирюкова, Матвеева, Бибина, Сергеева, Киселёва, Озерова, Капустина, Воронкова, Толок, Манжосова, Подкопаева, Акимова, Маркова
В матче приняли участие все игроки обеих команд, заявленные на встречу. Самыми результативными игроками стали Татьяна Толок у сборной России и Александра Узелац у сборной Сербии – 14 и 13 очков соответственно.
Во вторник, 4 августа, Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске мужской и женской сборных России по волейболу до участия в Лиге наций в 2027 году. Об участии россиянок в чемпионате мира — 2027 официально объявлено не было.
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