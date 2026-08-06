15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Марина Маркова высказалась о возвращении сборной России по волейболу в Лигу наций

Марина Маркова высказалась о возвращении сборной России по волейболу в Лигу наций
Комментарии

Доигровщица сборной России и турецкого «Вакифбанка» Марина Маркова высказалась о возвращении национальной команды и возможности участвовать в розыгрыше Лиги наций.

«Для меня это значит, что я впервые буду представлять Россию в официальных матчах. Конечно, это очень воодушевляет, но в то же время заставляет сильно нервничать, потому что я не проходила такой период с национальной командой и не играла в официальных матчах. Провести всё лето со сборной и бороться за трофеи — это большая ответственность. Немного взволнована, но посмотрим, как будет дальше», — сказала Маркова в интервью OSSRB Vsever 2.0 в социальной сети X.

Материалы по теме
Сборная России по волейболу впервые играет после возвращения! Где и когда пройдут матчи?
Сборная России по волейболу впервые играет после возвращения! Где и когда пройдут матчи?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android