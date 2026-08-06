Марина Маркова высказалась о возвращении сборной России по волейболу в Лигу наций

Доигровщица сборной России и турецкого «Вакифбанка» Марина Маркова высказалась о возвращении национальной команды и возможности участвовать в розыгрыше Лиги наций.

«Для меня это значит, что я впервые буду представлять Россию в официальных матчах. Конечно, это очень воодушевляет, но в то же время заставляет сильно нервничать, потому что я не проходила такой период с национальной командой и не играла в официальных матчах. Провести всё лето со сборной и бороться за трофеи — это большая ответственность. Немного взволнована, но посмотрим, как будет дальше», — сказала Маркова в интервью OSSRB Vsever 2.0 в социальной сети X.