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«Надеюсь, поднимемся на подиум». Марина Маркова — о шансах сборной России в Лиге наций

«Надеюсь, поднимемся на подиум». Марина Маркова — о шансах сборной России в Лиге наций
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Доигровщица сборной России и турецкого «Вакифбанка» Марина Маркова предположила, каким получится процесс возвращения национальной команды в Лигу наций после допуска к участию в соревновании.

«Думаю, следующий год будет очень сложным, потому что последние пять-шесть лет мы не играли все вместе как одна команда. С точки зрения формирования системы следующий год будет довольно трудным.

Другие команды высшего уровня давно играют вместе и имеют сыгранные первые шестёрки, где все очень хорошо знают друг друга. Но с точки зрения индивидуальных качеств у нас очень талантливые игроки. Если мы сможем объединить эти таланты в одну командную игру, у нас будет отличный шанс. Действительно надеюсь, что в следующем году в Лиге наций мы поднимемся на подиум, но знаю, что это будет долгий процесс», — сказала Маркова в интервью OSSRB Vsever 2.0 в социальной сети X.

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