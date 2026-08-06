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Марина Маркова оценила шансы сборной Сербии на чемпионате Европы

Марина Маркова оценила шансы сборной Сербии на чемпионате Европы
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Доигровщица сборной России и турецкого «Вакифбанка» Марина Маркова оценила шансы национальной команды Сербии на предстоящем чемпионате Европы по волейболу, который пройдёт 21 августа по 6 сентября 2026 года. По мнению россиянки, сербки могут пробиться в финал соревнований.

«Думаю, у Сербии есть очень талантливые игроки из нового поколения. Сейчас они проходят период смены поколений, а это всегда сложно. Но с возвращением Тианы [Бошкович] и при наличии опытных игроков вроде Майи [Огненович] считаю, что шансы Сербии на выход в финал высоки», — сказала Маркова в интервью OSSRB Vsever 2.0 в социальной сети X.

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