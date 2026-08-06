«Останавливали на улице». Экс-россиянка — о проблемах в Италии в детстве

23-летняя бывшая россиянка Екатерина Антропова высказалась о проблемах, которые испытывала из-за высокого роста в подростковом возрасте.

Рост Антроповой — 202 см. На клубном уровне она выступает за турецкий «Эджзаджибаши», на международном — представляет сборную Италии. Диагональная родилась в Исландии, где играл её отец, профессиональный баскетболист.

— В волейболе физические особенности имеют очень большое значение. И, возможно, именно поэтому внимание обычно обращают на внешность, а всё остальное отходит на второй план.

— Это очень важная тема. На мой взгляд, она в первую очередь касается девочек. Высокий рост у парней воспринимается как желаемая черта или стандарт красоты, а у девушек, наоборот, оценивается как недостаток. Я сама часто чувствовала себя не в своей тарелке, так как девочки вырастают быстрее мальчиков, поэтому так легко почувствовать себя чужой в своей же среде.

— Что вас беспокоило?

— То, что я была самым высоким ребёнком в классе, особенно когда переехала в Италию. Вероятно, стала самой высокой вообще во всей школе. В подростковом возрасте и без того трудно принять себя во многих отношениях, а когда ты ещё и постоянно привлекаешь к себе внимание, это становится ещё сложнее. Сегодня люди знают меня как волейболистку, но раньше меня останавливали на улице только из-за роста и просили сфотографироваться. В такие моменты чувствуешь себя неловко, — приводит слова Антроповой il T Quotidiano.