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Международная федерация волейбола не применит санкции против России за отказ от ЧМ-2027

Международная федерация волейбола не применит санкции против России за отказ от ЧМ-2027
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Международная федерация волейбола (FIVB) не будет применять санкции к сборной России за добровольный отказ от участия в чемпионате мира — 2027 среди мужских команд, который пройдёт в Польше. Ранее президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что сборная не примет участия в мировом первенстве из соображений безопасности.

«Всероссийская федерация волейбола добровольно решила не выступать на чемпионате мира среди мужских команд 2027 года. Также некоторые национальные федерации отказались от участия в чемпионате мира среди юношей до 17 лет, который пройдёт в Катаре. С учётом исключительного характера обеих ситуаций FIVB решила не применять дисциплинарных санкций», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы FIVB.

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