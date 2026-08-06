Международная федерация волейбола не применит санкции против России за отказ от ЧМ-2027

Международная федерация волейбола (FIVB) не будет применять санкции к сборной России за добровольный отказ от участия в чемпионате мира — 2027 среди мужских команд, который пройдёт в Польше. Ранее президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что сборная не примет участия в мировом первенстве из соображений безопасности.

«Всероссийская федерация волейбола добровольно решила не выступать на чемпионате мира среди мужских команд 2027 года. Также некоторые национальные федерации отказались от участия в чемпионате мира среди юношей до 17 лет, который пройдёт в Катаре. С учётом исключительного характера обеих ситуаций FIVB решила не применять дисциплинарных санкций», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы FIVB.