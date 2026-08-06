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«Динамо-ЛО» сыграет два товарищеских матча со сборной Кубы

«Динамо-ЛО» сыграет два товарищеских матча со сборной Кубы
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Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» 16 и 17 августа в Сосновом Бору проведёт товарищеские матчи со сборной Кубы. Вход на матчи будет свободным. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо-ЛО».

Для сборной Кубы эти товарищеские матчи станут частью тренировочного сбора в Сосновом Бору.

В прошлом сезоне «Динамо-ЛО» заняло шестое место в чемпионате России. В мировом рейтинге сборная Кубы занимает 15-е место, Россия — третья.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды России пропустят.

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