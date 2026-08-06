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Молодёжная сборная России стала победителем трёх контрольных матчей перед отбором на ЧЕ

Молодёжная сборная России стала победителем трёх контрольных матчей перед отбором на ЧЕ
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Со 2 по 4 августа молодёжная сборная России среди девушек до 20 лет стала победителем трёх контрольных матчей со сверстницами из сборной Беларуси в рамках подготовки к отборочному турниру к чемпионату Европы.

2 августа матч завершился со счётом 4:0 (25:21, 25:23, 25:23, 25:23), 3 августа – 3:2 (20:25, 26:24, 25:16, 20:24, 15:7), 4 августа – 4:0 (25:21, 25:16, 25:15, 26:24). В некоторых играх сборные провели больше партий, чем это требуется для победы, по взаимной договорённости.

Напомним, 5 августа женская сборная России по волейболу провела товарищеский матч с национальной командой Сербии. Встреча завершилась со счётом 2:2 (28:30, 25:19, 21:25, 25:18).

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