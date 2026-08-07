Стали известны даты проведения всех туров мужской и женской Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола опубликовала даты проведения 30 туров мужской и 26 туров женской Суперлиги.

У женщин 1-й тур предварительного этапа стартует 3 октября, а последние матчи перед плей-офф состоятся 15 марта. Мужские клубы откроют сезон Суперлиги 16 октября, а завершат предварительный этап 16 марта.

Напомним, в мужском турнире принимают участие 16 команд: «Кузбасс», «Динамо-ЛО», «Ярославич», «Енисей», МГТУ, «Оренбуржье», «Горький», «Газпром-Югра», «Нова», «Белогорье», «Динамо» Мск, «Динамо-Урал», «Факел Ямал», «Локомотив», «Зенит» СПб, «Зенит-Казань».

В женском турнире участвуют 14 команд: «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово», «Динамо» Мск, «Уралочка-НТМК», «Ленинградка», «Локомотив», «Корабелка», «Тулица», «Протон», «Омичка», «Динамо» Краснодар, «Динамо-Метар», «Минчанка», «Енисей».