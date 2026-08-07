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Сербия — Россия: во сколько начало товарищеского матча по волейболу, где смотреть

Сербия — Россия: во сколько начало товарищеского матча по волейболу, где смотреть
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Сегодня, 7 августа, в сербском городе Уб пройдёт ответный товарищеский матч между женскими сборными Сербии и России по волейболу. Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Ранее, в среду, 5 августа, прошёл первый матч между командами.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026
07 августа 2026, пятница. 20:00 МСК
Сербия (ж)
Окончен
3 : 2
Россия (ж)
Сербия (ж): Иванович, Осмаич, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Нађа Антоновић, Гочанин, Тица
Россия (ж): Лазарева, Бирюкова, Матвеева, Бибина, Сергеева, Киселёва, Озерова, Капустина, Воронкова, Толок, Манжосова, Подкопаева, Акимова, Маркова

Встречу между российской и сербской сборными будут транслировать в прямом эфире на телеканале «Волейбол», а также в матч-центре официального сайта ВФВ.

Во вторник, 4 августа, Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске мужской и женской сборных России по волейболу до участия в Лиге наций в 2027 году. Об участии россиянок в чемпионате мира — 2027 официально объявлено не было.

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