Сербия — Россия: во сколько начало товарищеского матча по волейболу, где смотреть

Сегодня, 7 августа, в сербском городе Уб пройдёт ответный товарищеский матч между женскими сборными Сербии и России по волейболу. Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Ранее, в среду, 5 августа, прошёл первый матч между командами.

Встречу между российской и сербской сборными будут транслировать в прямом эфире на телеканале «Волейбол», а также в матч-центре официального сайта ВФВ.

Во вторник, 4 августа, Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске мужской и женской сборных России по волейболу до участия в Лиге наций в 2027 году. Об участии россиянок в чемпионате мира — 2027 официально объявлено не было.