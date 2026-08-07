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«Ламин Ямаль? Нет, какой-то он шабушной». Блокирующая «Локомотива» — о ЧМ по футболу

«Ламин Ямаль? Нет, какой-то он шабушной». Блокирующая «Локомотива» — о ЧМ по футболу
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Центральная блокирующая «Локомотива» Полина Беликова рассказала, как смотрела чемпионат мира по футболу – 2026 и какие футболисты ей больше симпатизируют.

«Мне очень нервно, я не могу. Когда я лежала и смотрела, то подскакивала, все свои эмоции потратила. Я вообще, в принципе, переживательная. Я переживала за Месси.

Криштиану или Месси? Никто из них, я не смогу выбрать. Они по-своему хороши. Ламин Ямаль? Нет, не нравится, какой-то он шабушной немного, ещё просто молодой. Как футболист молодец, да. Но и сама история с фото Месси и Ямаля — прикольно», — сказала Беликова в интервью клубной пресс-службе.

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