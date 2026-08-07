Женская сборная России по волейболу проиграла команде Сербии в товарищеском матче

Женская сборная России по волейболу уступила Сербии в товарищеской встрече со счётом 2:3 (23:25, 25:23, 25:20, 16:25, 6:15).

В составе российской команды играли Ангелина Лазарева, Ольга Бирюкова, Полина Матвеева, Мария Бибина, Варвара Сергеева, Дарья Киселёва, Анна Озерова, Ирина Капустина, Ирина Воронкова, Татьяна Толок, Анастасия Манжосова, Анна Подкопаева, Вита Акимова и Марина Маркова. Матч состоялся в сербском городе Уб.

Во вторник, 4 августа, Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске мужской и женской сборных России по волейболу до участия в Лиге наций в 2027 году. Об участии россиянок в чемпионате мира — 2027 официально объявлено не было.