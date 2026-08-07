Женская сборная России по волейболу проиграла команде Сербии в товарищеском матче
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Женская сборная России по волейболу уступила Сербии в товарищеской встрече со счётом 2:3 (23:25, 25:23, 25:20, 16:25, 6:15).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026
07 августа 2026, пятница. 20:00 МСК
Сербия (ж)
Окончен
3 : 2
Россия (ж)
Сербия (ж): Иванович, Осмаич, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Нађа Антоновић, Гочанин, Тица
Россия (ж): Лазарева, Бирюкова, Матвеева, Бибина, Сергеева, Киселёва, Озерова, Капустина, Воронкова, Толок, Манжосова, Подкопаева, Акимова, Маркова
В составе российской команды играли Ангелина Лазарева, Ольга Бирюкова, Полина Матвеева, Мария Бибина, Варвара Сергеева, Дарья Киселёва, Анна Озерова, Ирина Капустина, Ирина Воронкова, Татьяна Толок, Анастасия Манжосова, Анна Подкопаева, Вита Акимова и Марина Маркова. Матч состоялся в сербском городе Уб.
Во вторник, 4 августа, Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске мужской и женской сборных России по волейболу до участия в Лиге наций в 2027 году. Об участии россиянок в чемпионате мира — 2027 официально объявлено не было.
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