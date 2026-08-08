Волейболистка сборной России оценила игру команды в первых матчах после разбана от FIVB

28-летняя доигровщица сборной России Ирина Капустина высказалась после товарищеского матча с командой Сербии (2:3 (23:25, 25:23, 25:20, 16:25, 6:15)), отметив трогательность момента исполнения гимна РФ и оценив уровень своего коллектива.

«Сегодня перед матчем мы пели свой гимн, и это было очень трогательно! Но какой-то нервозности не почувствовала, всё было довольно спокойно. Да, Сербия как будто выглядела получше, но и мы были неплохие! Конечно, мы далеко не в той форме, которую набираем к чемпионату. На сборы в Новогорск мы все приехали в разном состоянии: кто-то только вышел из отпуска, кто-то тренировался без мячей, кто-то уже прыгал – но за неделю мы уже стали выглядеть неплохо. Игра получилась тяжёлая, очень душно было в зале, но было очень интересно», — приводит слова Капустиной пресс-служба Всероссийской федерации волейбола на официальном сайте.

Россия также сыграла с командой Сербии 5 августа, матч закончился ничьей. Это были первые матчи команды после официального заявления FIVB о возвращении российского волейбола на мировую арену.