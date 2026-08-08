Главный тренер женской сборной России оценил товарищеские матчи подопечных с Сербией

Главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков оценил выступление подопечных в двух товарищеских матчах с командой Сербии. Первая встреча завершилась ничьей (2:2), во ответном матче россиянки уступили соперницам (2:3).

«Атмосфера в зале была очень хорошая. Все были настроены на серьёзную игру, даже не ощущалось, что матч товарищеский: обе команды допускали ошибки, но мы выровняли ситуацию. В первую очередь за счёт того, что стали делать то, о чём договаривались. И уверенность пришла. Это первый матч после нашего возвращения, но всё было достаточно спокойно. Без особого волнения. Просто хотели выиграть. В целом командой очень доволен. Всего после недельного сбора играть с Сербией на равных дорогого стоит. Особенно учитывая, что в зале при полных трибунах было около 40 градусов жары, душно. Поэтому на четвёртую и пятую партии не хватило сил. Девушкам ставлю, конечно же, оценку «пять». Мы сделали всё, что хотели: познакомились ближе, провели работу, сыграли два хороших матча и получили очень много информации и огромный опыт. Это большой шаг вперёд, чтобы начать следующий сезон не с чистого листа.

Что касается коллег, Зоран Гаич – министр спорта Сербии и мой хороший знакомый – подошёл после игры и поздравил с допуском. Сказал, что два последних матча были классными, и пожелал успехов в будущем году», – приводит слова Ушакова ТАСС.