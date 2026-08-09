«Будет другой результат». Блокирующая сборной России — об играх с командой Сербии

Блокирующая сборной России Ангелина Лазарева оценила игру команды в товарищеских матчах со сборной Сербии.

Напомним, первая встреча завершилась со счётом 2:2, а во второй победу одержали сербки на тай-брейке.

«Нервозности не чувствовали, мы уже сыграли один матч, хорошо разобрали соперниц и, в принципе, были готовы к игре и настраивались на победу. Мы очень рады тому, что с нас сняли бан и мы получили возможность выступить в следующем сезоне.

Конечно, у нас совсем разная физическая готовность к этим матчам. Сербские девочки играют и тренируются, они прошли Лигу наций, у нас же была неделя подготовки, так что есть какая-то несыгранность. Но я считаю, что мы сыграли достойно обе игры. Да, не хватило в некоторых элементах. Но я думаю, что в следующем году, пройдя должную подготовку к Лиге наций, нашему первому официальному турниру, мы наберём нужную форму и будет другой результат», – приводит слова Лазаревой ТАСС.