Стефано Лаварини стал главным тренером «Фенербахче» Федоровцевой

47-летний итальянский специалист Стефано Лаварини назначен главным тренером женского турецкого волейбольного клуба «Фенербахче». Об этом сообщает voleybolunsesi.com.

Он уже возглавлял команду в сезоне-2023/2024. Тогда клуб занял первые места в чемпионате и Кубке Турции, второе место в Суперкубке Турции и третье – в Лиге чемпионов.

Лаварини займёт место другого итальянского специалиста Марчелло Аббонданцы. Он руководил командой с апреля 2025 года и пришёл на смену ещё одному тренеру из Италии Марко Фенолио после поражения «Фенербахче» в первом матче полуфинальной серии лиги Султанлар от «Галатасарая» в сезоне-2024/2025.

Напомним, в предыдущем сезоне «Фенербахче» в составе с российской доигровщицей Ариной Федоровцевой занял второе место в чемпионате Турции, первое место в Суперкубке и третье место в Кубке Турции, а также пятое место в Лиге чемпионов.