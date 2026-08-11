Мужская сборная России проведёт товарищеские матчи с Ираном, Беларусью и Кубой в августе

Мужская сборная России по волейболу в конце августа проведёт три товарищеских матча в Уфе (Дворец борьбы) с Ираном, Беларусью и Кубой.
Календарь товарищеских матчей мужской сборной России в августе:
21 августа, 17:00. Россия – Иран;
22 августа, 17:00. Россия – Беларусь;
23 августа, 17:00. Россия – Куба.
«Для нашей сборной это не просто товарищеские встречи — это важный шаг навстречу возвращению в международный соревновательный ритм. А для болельщиков — отличный повод провести три вечера вместе со сборной!» — говорится в заявлении Всероссийской федерации волейбола.
Видео: трофеи сборной России по волейболу.