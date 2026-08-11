Ирина Воронкова вернулась в «Локомотив» для участия в двух турнирах

Доигровщица сборной России Ирина Воронкова вошла в состав «Локомотива» на краткосрочный период. Спортсменка уже присоединилась к команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Воронкова выступит на Спартакиаде сильнейших за команду Калининградской области, которая сформирована на базе «Локомотива». А также примет участие в Кубке легенд в составе клуба.

Напомним, вместе с «Локомотивом» Воронкова стала трёхкратной чемпионкой России и обладательницей Кубка России. В прошлом сезоне спортсменка выступала за «Шанхай» в чемпионате Китая и за «Джакарту Эндуро» в чемпионате Индонезии.