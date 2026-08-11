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Ирина Воронкова вернулась в «Локомотив» для участия в двух турнирах

Ирина Воронкова вернулась в «Локомотив» для участия в двух турнирах
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Доигровщица сборной России Ирина Воронкова вошла в состав «Локомотива» на краткосрочный период. Спортсменка уже присоединилась к команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Воронкова выступит на Спартакиаде сильнейших за команду Калининградской области, которая сформирована на базе «Локомотива». А также примет участие в Кубке легенд в составе клуба.

Напомним, вместе с «Локомотивом» Воронкова стала трёхкратной чемпионкой России и обладательницей Кубка России. В прошлом сезоне спортсменка выступала за «Шанхай» в чемпионате Китая и за «Джакарту Эндуро» в чемпионате Индонезии.

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