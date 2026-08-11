Пляжник «Факела» Крамаренко — о выступлении за «Динамо»: мы не были сыгранной парой

Победитель чемпионата России по пляжному волейболу в Южно-Сахалинске Александр Крамаренко, который является волейболистом «Факела Ямал», на турнире сыграл за московское «Динамо» в паре с игроком столичного клуба Владиславом Рейнсоном. Спортсмен рассказал, почему выступил за другую команду.

«Официально волейбольный клуб «Факел» не должен был ехать на эти соревнования. Тренер предложил такую возможность, чтобы выступить с игроком другой команды. Конечно же, я согласился. Мне всегда интересно поиграть с волейболистами, которые входят в обойму сборной.

Я бы не сказал, что мы были сыгранной парой. Просто было психологически комфортно. Влад — очень лёгкий в общении человек. С ним сложно вступить в какую-то конфронтацию на корте. С нами была Екатерина Владимировна Бирлова, которая помогала нам в понимании ситуации на площадке, в коммуникации друг с другом. Плюс мы провели с ним время на сборах с Вячеславом Владимировичем Ниркой. Поэтому знали, чего от нас хочет тренерский штаб. Говорили с Владом на одном языке», — приводит слова Крамаренко «СЭ».