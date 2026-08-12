Маркова заявила, что хочет выиграть 5 трофеев с клубом и сборной России в следующем году

Доигровщица сборной России и турецкого «Вакифбанка» Марина Маркова поделилась ожиданиями от предстоящего сезона.

«Впереди ждёт клубный сезон. Я очень надеюсь, что мы сможем выиграть все трофеи, пять из пяти возможных. Мы выиграли чемпионат и Кубок Турции, Лигу чемпионов, надеюсь, что мы продолжим в том же темпе и сделаем это ещё раз. Плюсом к этому мы сыграем на клубном чемпионате мира, насколько знаю, он будет проходить в Бразилии, поэтому я очень рада съездить туда и, конечно же, хочу победить и там. Я знаю, что это будет сложно, особенно победить в чемпионате, потому что к следующему сезону многие команды серьёзно усилились. Я думаю, что «Экачибаши» будет сильнее с приходом Антроповой. Так что это будет сложно, но это означает, что мы должны ещё раз проявить себя и победить всех. Если не получится — окей, будет цель на следующий год. И, конечно же, после клубного сезона будет Лига наций, надеюсь, что мы сможем подняться на подиум. Конечно, это будет сложно, но я очень на это надеюсь», — приводит слова Марковой Sportal Serbia.